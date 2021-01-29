Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Администрация Псковской области напоминает об ответственности за участие в незаконных акциях

29 января 2021 года, 22:53

Организаторы и участники несогласованных шествий, прошедших в 23 января 2021 года в городе Пскове и Великих Луках, были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации Псковской области. 

В связи с появлением в соцсетях новых призывов принять участие в аналогичных несогласованных митингах власти региона повторно предупреждают псковичей о недопустимости нарушения российского законодательства и просят воздержаться от участия в любых незаконных акциях.

Нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия регулируется статьей 20.2 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей, или обязательных работ до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток.

Также Указом губернатора Псковской области № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19» с 15 марта 2020 года на территории области установлен запрет на проведение и участие в массовых мероприятий, который действует до настоящего времени.

Нарушение установленного запрета предусматривает административную ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор
На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»
Псковские родители заявили о недопустимости втягивания детей в несогласованные акции
В Псковской области начала работать молодежная интернет-приемная
До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы
Ведерников поздравил жителей двух районов с годовщиной освобождения от немецких захватчиков
Жителей Псковской области предупреждают о налипании снега на провода
Из-за неустойчивой погоды лед на псковских водоемах начал таять
За госизмену суд приговорил печерянина к семи годам колонии

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь