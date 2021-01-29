Администрация Псковской области напоминает об ответственности за участие в незаконных акциях

Организаторы и участники несогласованных шествий, прошедших в 23 января 2021 года в городе Пскове и Великих Луках, были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации Псковской области.

В связи с появлением в соцсетях новых призывов принять участие в аналогичных несогласованных митингах власти региона повторно предупреждают псковичей о недопустимости нарушения российского законодательства и просят воздержаться от участия в любых незаконных акциях.

Нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия регулируется статьей 20.2 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей, или обязательных работ до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток.

Также Указом губернатора Псковской области № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19» с 15 марта 2020 года на территории области установлен запрет на проведение и участие в массовых мероприятий, который действует до настоящего времени.

Нарушение установленного запрета предусматривает административную ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.