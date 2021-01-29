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Транспорт / Автопарк

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор

29 января 2021 года, 21:51

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Сбой случился из-за поломки контроллера.

Сломанную деталь починили. В настоящее время идет настройка оборудования.

Над устранением неполадки работают специалисты УГХ, ГИБДД и обслуживающей организации. Работу светофора планируется наладить до утра.

«Просим водителей быть внимательными и осуществлять проезд перекрестка согласно предписаниям дорожных знаков», - говорится в сообщении.

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