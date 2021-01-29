На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове не работает светофор, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Сбой случился из-за поломки контроллера.

Сломанную деталь починили. В настоящее время идет настройка оборудования.

Над устранением неполадки работают специалисты УГХ, ГИБДД и обслуживающей организации. Работу светофора планируется наладить до утра.

«Просим водителей быть внимательными и осуществлять проезд перекрестка согласно предписаниям дорожных знаков», - говорится в сообщении.