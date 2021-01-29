На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»

В Пскове на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель автомобиля KIA ехал по своей полосе на разрешающий сигнал светофора, когда два пешехода угодили под его колеса. По словам очевидцев, 22-летний юноша и 18-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались перебежать дорогу на красный свет.