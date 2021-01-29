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Происшествия / ДТП

На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»

29 января 2021 года, 19:50

В Пскове на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»

Фото Псковского агентства информации

Водитель автомобиля KIA ехал по своей полосе на разрешающий сигнал светофора, когда два пешехода угодили под его колеса. По словам очевидцев, 22-летний юноша и 18-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались перебежать дорогу на красный свет.

На улице Юбилейной в Пскове под колеса иномарки попала пара, переходившая дорогу на «красный»

Фото Псковского агентства информации

Пострадавших госпитализировала скорая помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и пожарной охраны. Подробности выясняются.

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