Псковские родители заявили о недопустимости втягивания детей в несогласованные акции

Председатель родительского комитета школы №2 Пскова Виктория Доброва заявила о недопустимости втягивания детей в несогласованные акции. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам Виктории Добровой, нужно активнее работать с родителями, чтобы те объяснили своим детям опасность участия в политических акциях. Тех же, кто агитирует несовершеннолетних на подобные акции, необходимо наказывать.

«Очень много детей в выходные посещают кружки, – подчеркнула она. – Нужно, чтобы родители позаботились о том, чтобы несовершеннолетние были заняты на секциях, проводить их и встретить с секции».

Если нет возможности посетить кружок, председатель родительского комитета рекомендует занять ребёнка дома. «Очень много зависит от родителей, они в первую очередь должны знать, где находится ребенок», – отметила Доброва.

Ранее от участия в несанкционированных акциях псковичей предостерегали полиция и губернатор.