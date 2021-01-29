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Общество

В Псковской области начала работать молодежная интернет-приемная

29 января 2021 года, 17:42

В Псковской области начала работать молодежная интернет-приемная, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Мы хотим услышать именно молодежь. Есть обращения от студентов и молодых педагогов. Мы готовы оказать содействие в решении наболевших вопросов, поддержать и словом, и делом», — отметила председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Юлия Лысова. Она надеется, что инициатива сможет сделать жизнь молодежи лучше.

Приёмная разместилась на официальной странице Молодежного парламента в социальных сетях. Свое обращение можно оставить с помощью специального виджета, в котором необходимо заполнить контактные данные и описать вопрос, требующий решения.

Также инициаторы просят молодежь оставлять в интернет-приемной интересные идеи, которые можно реализовать на территории региона.

Обращения можно оставлять и в других организациях региона. В частности, обратная связь с населением есть в приёмных политических партий и общественных организаций, на сайте администрации или в Центре управления регионом.

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