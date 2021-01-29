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Транспорт / Инфраструктура

До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы

29 января 2021 года, 17:37

До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них из областного и федерального бюджетов выделены 17 млн рублей.

До 31 августа в Пскове отремонтируют площадь Победы

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Контракт на проведение ремонта по итогам конкурса Управление городского хозяйства администрации Пскова заключило с ООО «Дорремстрой».

Подрядчик должен будет отфрезеровать покрытие проезжей части, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия и геосетку между ними. Также будут заменены бортовой камень, люки колодцев и плит перекрытий, в порядок приведут и тротуары. Подрядчик также проведет срезку и планировку зеленой зоны, внесет слой растительной земли, посеет газоны, а между бортовым камнем и газоном уложит тротуарную плитку. Существующее пешеходное ограждение демонтируют. Разметка на проезжей части будет выполнена термопластиком.

Всего будет отремонтирован участок протяжённостью 218 метров.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит 4 года, на бортовой камень — 2 года, на термопластик — 1 год.

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