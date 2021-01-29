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Общество

Ведерников поздравил жителей двух районов с годовщиной освобождения от немецких захватчиков

29 января 2021 года, 17:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического и Куньинского районов с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ведерников поздравил жителей двух районов с годовщиной освобождения от немецких захватчиков

Фото газеты Куньинского района «Пламя»

«Бои за освобождение района были жестоки, победа досталась большой ценой: 11 тысяч советских воинов навсегда остались в братских могилах, отдав свои жизни за свободу родного края», — отметил Михаил Ведерников в поздравительном адресе жителям Новосокольнического района, которые отмечают 77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Отдельно глава региона выделил партизанское движение, которое было развернуто на территории муниципалитета.

Жители Куньинского района отмечают уже 79-ю годовщину. Муниципалитет один из первых избавился от натиска врага. «Район провел в оккупации 155 дней — это время навечно запомнилось жителям как месяцы кровавого беспредела немецких захватчиков. Сегодня мы вспоминаем мужество, непреклонность и героизм дедов и прадедов, которые сражались в рядах Красной Армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту, стиснув зубы, терпели все невзгоды и мучения», — отметил губернатор Михаил Ведерников в поздравительном адресе.

Ведерников поздравил жителей двух районов с годовщиной освобождения от немецких захватчиков

Фото газеты «Новосокольнический край»

В обоих районах 29 января проходят торжественные мероприятия. Так, к мемориальным плитам братского захоронения в Кунье возложили цветы и цветов и памятные венки. В церемонии участвовали замглавы региона Василий Осипов и руководство муниципалитета. Участники почтили память павших героев минутой молчания.

В районном краеведческом музее прошла познавательная интерактивная программа. Также было организовано много онлайн-мероприятий. В частности, здесь пройдет онлайн-смотр чтецов «Честь и верность во славу Отечества». Ущицкий дом культуры подготовил патриотическую акцию «Память сердца», Жижицкий ДК — онлайн-концерт «Пусть не будет войны никогда», Назимовская модельная библиотека - презентацию «Война коснулась каждого из нас».

В Новосокольниках прошел митинг у Вечного огня. Участники почтили павших героев минутой молчания и возложили цветы. Детский сектор районного Дома культуры организовал акцию «В памяти нашей», а в районной библиотеке прошли уроки мужества для старшеклассников «Они ушли в бессмертие». Краеведческий музей и отдел по молодежной политике районного Дома культуры рассказали о всех событиях 77-летней давности.

В Усвятах торжественный митинг состоялся на Замковой горе. В мероприятии поучаствовал вице-губернатор Василий Осипов.

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