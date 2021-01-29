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Общество

Жителей Псковской области предупреждают о налипании снега на провода

29 января 2021 года, 16:32

Жителей Псковской области предупреждают о налипании мокрого снега на провода. О неблагоприятном явлении «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей Псковской области предупреждают о налипании снега на провода

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, налипание ожидается преимущественно в южных районах региона.

Ранее о сообщалось, что до Псковской области добрался циклон «Ларс», который принес с собой похолодание и ежедневные снегопады.  

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