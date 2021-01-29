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Общество / Экология

Из-за неустойчивой погоды лед на псковских водоемах начал таять

29 января 2021 года, 15:56

МЧС предупреждает, что из-за неустойчивой погоды и плюсовой температуры лед на водоемах Псковской области начинает таять. Прочность льда снижается на 25%, если температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Из-за неустойчивой погоды лед на псковских водоемах начал таять

Фото пресс-службу Главного управления МЧС России по Псковской области

Подтаивание льда подтвердила ледовая разведка, которую провела аварийно-спасательная служба Псковской области 28 января.

Специалисты исследовали устье реки Великой. На средней протоке и основном русле толщина льда составляет 10-12 см. При этом наблюдаются промоины.

Также ледовая разведка прошла в акватории Чудского озера на удалении 500 метров от берега. На старом разрыве, проходящем от Синьковщины до Спицино, лед имеет толщину 15-16 см. Обнаружена трещина, которая идет на удалении 500-700 метров от берега между деревнями Устье до Сторожинец.

«Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подледного лова, что при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к промоинам и трещинам», - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время разрешен выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Выезд на машинах запрещен на всех водоемах Псковской области.

При несчастных случаях необходимо позвонить по телефонам «101» или «112».

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