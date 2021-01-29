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Происшествия / Правосудие

За госизмену суд приговорил печерянина к семи годам колонии

29 января 2021 года, 15:24

Псковский областной суд приговорил жителя Печор к семи годам колонии за государственную измену, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Осужденный собирал сведения, которые являются государственной тайной, и передавал их представителям иностранных спецслужб.

Суд признал печерянина виновным в совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы один год», - говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в свою законную силу и может быть обжалован.

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