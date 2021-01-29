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Культура

Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате

29 января 2021 года, 15:03

В 2021 году традиционный Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате, сообщает в социальных Псковский городской молодежный центр.

Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате

В программе Сретенского бала - мастер-классы по танцам, видеопоказы, информационные посты и видео с предыдущих балов. Кульминацией станет конкурс фотографий на тему «Сретенский бал». Участвовать в нём могут как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году мероприятие приурочено ко Дню православной молодёжи и празднику Сретенья Господня. Оно состоится в Пскове уже в шестой раз. Организаторами выступают миссионерский отдел Псковской епархии и Псковский городской молодежный центр. 

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