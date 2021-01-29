В 2021 году традиционный Сретенский бал пройдет в Пскове в онлайн-формате, сообщает в социальных Псковский городской молодежный центр.





В программе Сретенского бала - мастер-классы по танцам, видеопоказы, информационные посты и видео с предыдущих балов. Кульминацией станет конкурс фотографий на тему «Сретенский бал». Участвовать в нём могут как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году мероприятие приурочено ко Дню православной молодёжи и празднику Сретенья Господня. Оно состоится в Пскове уже в шестой раз. Организаторами выступают миссионерский отдел Псковской епархии и Псковский городской молодежный центр.