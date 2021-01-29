Обращение на прямую линию к губернатору помогло псковичу попасть на медобследование

После обращения на прямую линию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 28 января на телеканале «Россия 24», псковичу организовали проведение стационарного обследования по факту перенесённого инфаркта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Мужчина обратился к главе региона с просьбой о помощи. Уже на следующий день вопрос был решён.

Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, пскович будет госпитализирован в Псковскую областную больницу 2 февраля. Этот день выбрал сам пациент. Специалисты заверили, что обратившемуся будут проведены все необходимые мероприятия и исследования.