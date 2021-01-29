В псковской инфекционной больнице заработал сall-центр

29 января в Псковской областной инфекционной больнице открылся сall-центр по работе с обращениями граждан, сообщает Псковское агентство информации.

Как рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко, это единый информационный центр в Пскове, где есть доступ к каждому пациенту. По телефону (8 8112) 29-41-22 можно получить информацию о состоянии пациента, узнать кто лечащий врач, а также воспользоваться функцией «звонок лечащего врача». Эти услуги предоставляются для родственников госпитализированных больных.

Кроме того, специалисты сall-центра ответят псковичам на все интересующие вопросы и примут жалобы. «Работа начата, будем совершенствоваться, чтобы вся информация стекалась к нам», - подчеркнула главврач инфекционной больницы.

В первый день работы - 29 января - служба оказалась востребованной среди псковичей: 2 оператора приняли 56 звонков граждан за два часа.