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Общество / Здоровье

В псковской инфекционной больнице заработал сall-центр

29 января 2021 года, 13:03

29 января в Псковской областной инфекционной больнице открылся сall-центр по работе с обращениями граждан, сообщает Псковское агентство информации.

В псковской инфекционной больнице заработал сall-центр

Фото Псковского агентства информации

Как рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко, это единый информационный центр в Пскове, где есть доступ к каждому пациенту. По телефону (8 8112) 29-41-22 можно получить информацию о состоянии пациента, узнать кто лечащий врач, а также воспользоваться функцией «звонок лечащего врача». Эти услуги предоставляются для родственников госпитализированных больных.

Кроме того, специалисты сall-центра ответят псковичам на все интересующие вопросы и примут жалобы. «Работа начата, будем совершенствоваться, чтобы вся информация стекалась к нам», - подчеркнула главврач инфекционной больницы.

В первый день работы - 29 января - служба оказалась востребованной среди псковичей: 2 оператора приняли 56 звонков граждан за два часа.

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