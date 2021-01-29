В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области откроют коворкинги для женщин-предпринимателей

В рамках проекта «Предпринимательство, женщины и консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и России» (EWA) в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Латвия на период 2014-2020 годов в Пскове и Великих Луках будут открыты ресурсные центры для экономически активных женщин, работающие в формате коворкингов.
Как сообщили «Псковской правде» авторы проекта, в настоящее время он подходит к своему завершению. Территория его реализации - Санкт-Петербург, Псковская область, регионы Земгале и Латгалия в Латвии. Общий бюджет проекта - 230 000 евро, софинансирование программы - 207 000 евро. Продолжительность проекта - 18 месяцев.
Партнеры проекта - частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Социально-экономический Институт» (Спбсэи) (Россия), частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» (Россия), Ассоциация деловых женщин «Менторы» (Латвия), Общественная организация «Ассоциация деловых женщин Латгалии», Земгальский региональный центр развития компетенций.
Проект нацелен на развитие социально-экономического потенциала женщин, составляющих значительную часть экономически активного населения программных регионов, усиление поддержки женского предпринимательства и улучшение условий для его развития на приграничных территориях России и Латвии. Ориентация на женщин обеспечивает вклад в преодоление местных проблем в области демографии и рынка труда, поскольку женщины часто оказываются в числе уязвимых групп населения.
Одна из ключевых составляющих проекта - создание сети Ресурсных центров для экономически активных женщин на приграничных территориях - два Ресурсных центра в Латвии, в Пскове и Великих Луках. Ресурсные центры получили базовое техническое оснащение и будут оказывать следующие услуги:
- оказание бесплатных, льготных и платных юридических, бухгалтерских, консультационных услуг и другая помощь женщинам в создании или ведении своего бизнеса;
- поиск новых предпринимательских инициатив в социальной сфере и другие.
С помощью квалифицированных тренеров были проведены пилотные тренинги для экономически активных женщин. К деятельности новых ресурсных центров будут привлекаться уже существующие предприятия малого и среднего бизнеса как в качестве работодателей, так и в качестве тренеров и наставников.
До технического открытия Ресурсные центры уже функционировали как площадки антикризисной поддержки женского предпринимательства. Десятки женщин-предпринимателей получили консультации по актуальным вопросам ведения или открытия бизнеса. Вопросы консультаций касались мер антикризисной поддержки в условиях распространения пандемии, маркетинга, бухгалтерской отчетности, бизнес-планирования, налогового учета, продвижения товаров и услуг, юридических и многих других.
Ресурсные центры будут открыты как коворкинговое пространство, куда можно прийти поработать, провести деловые переговоры с партнерами, провести свое мероприятие.
В ходе подготовки проекта был проведен массовый опрос целевой аудитории на приграничных территориях, который показал интерес к подобному ресурсу.
Кроме того, в рамках проекта состоялись семинары, тренинги для женщин предпринимателей, обмен знаниями и опытом, созданы мультимедийная выставка и онлайн-каталог успешных женских проектов в регионе и многое другое - проектная жизнь была очень насыщенной.
Проект реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за содержание пресс-релиза несет Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап». Пресс-релиз не отражает мнение Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, стран-участниц Программы — России и Латвии, а также Европейского Союза.