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Общество

В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области откроют коворкинги для женщин-предпринимателей

29 января 2021 года, 12:01

В рамках проекта «Предпринимательство, женщины и консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и России» (EWA) в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Латвия на период 2014-2020 годов в Пскове и Великих Луках будут открыты ресурсные центры для экономически активных женщин, работающие в формате коворкингов.

В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области откроют коворкинги для женщин-предпринимателей

Фото организаторов проекта
Как сообщили «Псковской правде» авторы проекта, в настоящее время он подходит к своему завершению. Территория его реализации - Санкт-Петербург, Псковская область, регионы Земгале и Латгалия в Латвии. Общий бюджет проекта - 230 000 евро, софинансирование программы - 207 000 евро. Продолжительность проекта - 18 месяцев.

Партнеры проекта - частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Социально-экономический Институт» (Спбсэи) (Россия), частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» (Россия), Ассоциация деловых женщин «Менторы» (Латвия), Общественная организация «Ассоциация деловых женщин Латгалии», Земгальский региональный центр развития компетенций.

В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области откроют коворкинги для женщин-предпринимателей

Фото организаторов проекта
Проект нацелен на развитие социально-экономического потенциала женщин, составляющих значительную часть экономически активного населения программных регионов, усиление поддержки женского предпринимательства и улучшение условий для его развития на приграничных территориях России и Латвии. Ориентация на женщин обеспечивает вклад в преодоление местных проблем в области демографии и рынка труда, поскольку женщины часто оказываются в числе уязвимых групп населения.

Одна из ключевых составляющих проекта - создание сети Ресурсных центров для экономически активных женщин на приграничных территориях - два Ресурсных центра в Латвии, в Пскове и Великих Луках. Ресурсные центры получили базовое техническое оснащение и будут оказывать следующие  услуги:  

- оказание бесплатных, льготных и платных юридических, бухгалтерских, консультационных услуг и другая помощь женщинам в создании или ведении своего бизнеса;

- поиск новых предпринимательских инициатив в социальной сфере и другие.

С помощью квалифицированных тренеров были проведены пилотные тренинги для экономически активных женщин. К деятельности новых ресурсных центров будут привлекаться уже существующие предприятия малого и среднего бизнеса как в качестве работодателей, так и в качестве тренеров и наставников.

До технического открытия Ресурсные центры уже функционировали как площадки антикризисной поддержки женского предпринимательства. Десятки женщин-предпринимателей получили консультации по актуальным вопросам ведения или открытия бизнеса. Вопросы консультаций касались мер антикризисной поддержки в условиях распространения пандемии, маркетинга, бухгалтерской отчетности, бизнес-планирования, налогового учета, продвижения товаров и услуг, юридических и многих других.

Ресурсные центры будут открыты как коворкинговое пространство, куда можно прийти поработать, провести деловые переговоры с партнерами, провести свое мероприятие.

В ходе подготовки проекта был проведен массовый опрос целевой аудитории на приграничных территориях, который показал интерес к подобному ресурсу.

Кроме того, в рамках проекта состоялись семинары, тренинги для женщин предпринимателей, обмен знаниями и опытом, созданы мультимедийная выставка и онлайн-каталог успешных женских проектов в регионе и многое другое - проектная жизнь была очень насыщенной.

В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области откроют коворкинги для женщин-предпринимателей

Проект реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за содержание пресс-релиза несет Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап». Пресс-релиз не отражает мнение Программы приграничного сотрудничества  «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, стран-участниц Программы —   России и Латвии, а также Европейского Союза.

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