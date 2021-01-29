В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы

По его словам, это значимое событие для региона. «В прошлом году Минобороны построило 30 корпусов, и три из них – в Псковской области. Более 800 млн рублей на это потрачено. Я надеюсь, что все эти средства оправданно вложены в медицину Псковской области», - подчеркнул глава региона и добавил, что область получила самую современную инфекционную службу из всех, которые сейчас существуют.

Михаил Ведерников поблагодарил президента РФ Владимира Путина и Минобороны, которое справилось с задачей в рекордные сроки. За это губернатор наградил строителей благодарственными письмами администрации Псковской области.