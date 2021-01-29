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Общество / Здоровье

В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы

29 января 2021 года, 12:02

29 января открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, сообщает Псковское агентстве информации. В церемонии открытия нового медцентра принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы

По его словам, это значимое событие для региона. «В прошлом году Минобороны построило 30 корпусов, и три из них – в Псковской области. Более 800 млн рублей на это потрачено. Я надеюсь, что все эти средства оправданно вложены в медицину Псковской области», - подчеркнул глава региона и добавил, что область получила самую современную инфекционную службу из всех, которые сейчас существуют.

Михаил Ведерников поблагодарил президента РФ Владимира Путина и Минобороны, которое справилось с задачей в рекордные сроки. За это губернатор наградил строителей благодарственными письмами администрации Псковской области.

В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы

Далее губернатор осмотрел помещения больницы. В частности, он оценил палаты для совместного пребывания матери и ребёнка. 

Кроме того, Михаил Ведерников посетил комнаты для персонала, где ему удалось пообщаться с медиками. Так, его познакомили с двумя врачами из Ухты, которые переехали в Псков на работу. «У нас очень дружный коллектив, всегда помогут. А еще в Псковской области очень дружелюбные люди», - поделились медики и поблагодарили за возможность работать в современных условиях.

Новый детский корпус примет первых маленьких пациентов 1 февраля. 

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