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Недвижимость / Рынок

664 сделки по льготной ипотеке зарегистрировали в Пскове за 2020 год

29 января 2021 года, 11:40

За 2020 год в Пскове зарегистрировали 664 сделки по льготной ипотеке со ставкой 6,5% и ниже, сообщили «Псковской правде» в управлении Росреестра по Псковской области. В Великих Луках были зафиксированы 73 такие сделки.

664 сделки по льготной ипотеке зарегистрировали в Пскове за 2020 год

Всего в регионе Росреестр зарегистрировал 789 пакетов документов по сделкам с использованием ипотечных средств по льготной ставке. Среди них были 399 договоров долевого участия в строительстве, 347 договоров уступки права требования между заемщиками и юридическими лицами и 43 договора купли-продажи, заключенным застройщиками с заемщиками.

В Росреестре отметили, что показатели свидетельствуют о заинтересованности псковичей к приобретению жилья в новостройках с привлечением льготной ипотеки под 6,5% годовых. Так, горожане могут взять в кредит сумму до 6 миллионов рублей.

Государственная программа была утверждена в конце апреля, чтобы поддержать россиян и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и спадом в экономике в связи с пандемией коронавируса. Изначально она должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.

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