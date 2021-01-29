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Транспорт

В 2020 году премии по ОСАГО в Псковской области снизились на 1,7%

29 января 2021 года, 11:04

В 2020 году премии по ОСАГО в Псковской области снизились на 1,7%. В среднем она составила 3,5 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. При этом Псковская область оказалась на третьей строчке в России по снижению премии по ОСАГО.

В 2020 году премии по ОСАГО в Псковской области снизились на 1,7%

Как уточняет РСА, средняя премия по ОСАГО в 2020 году снизилась почти в трети регионов. Всего в них проживает более 25% автовладельцев России.

Наибольшее снижение зафиксировали в Пермском крае (5 тыс. рублей или -2,3%) и Владимирской области (4,6 тыс. рубелей или -1,9%). На четвёртой строчке идёт  Республика Татарстан (5,8 тыс. рублей или -1,6%), далее в рейтинге -  Республика Мордовия (4,6 тыс. рублей или -1,6%), Архангельская область (5,4 тыс. рублей или -1,6%), Республика Тыва (3,2 тыс. рублей или -1,5%), Чувашская Республика (4,8 тыс. рублей или -1,5%), Свердловская область (5,3 тыс. рублей или -1,5%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5,7 тыс. рублей или -1,4%).

Новая тарифная реформа ОСАГО вступила в силу в начале 2019 года. Тогда коридор базового тарифа расширили на 20% и изменили коэффициент возраста и стажа. Так, неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87, а опытным и пожилым водителям дали скидку до 7%.

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