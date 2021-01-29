Почти 520 тысяч рублей перевели жители Псковской области мошенникам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 26 января 65-летнему мужчине из Псковского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил псковичу, что с его банковской карты незаконно пытаются перевести средства. Мошенник завладел доверием пожилого мужчины и украл у него 290 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичная ситуация произошла 27 января в Пскове. 25-летняя девушка доверилась человеку, представившемуся банковским служащим. Он рассказал о том, что к счетам псковички кто-то имеет незаконный доступ. Злоумышленник в итоге похитил 236 тысяч рублей. В настоящее время проводится расследование. Также возбуждено уголовное дело.