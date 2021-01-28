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Общество / Здоровье

Каждый вопрос, поступивший на прямую линию с губернатором, отработают

28 января 2021 года, 22:36

Каждый вопрос, поступивший на прямую линию с губернатором, отработают. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Вопросов на прямую линию губернатора Псковской области поступило много, только малая часть прозвучала в эфире. По каждому обращению ведётся работа.

Женщина поинтересовалась, а положены ли ее мужу, который прошел лечение в ковид-центре и был выписан на долечивание, бесплатные лекарства.

Сотрудники комитета по здравоохранению области с обратившейся созвонились. Сейчас решается вопрос о необходимости проведения контрольного КТ, дальнейшего диспансерного наблюдения и проведения необходимых реабилитационных мероприятий.

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