Каждый вопрос, поступивший на прямую линию с губернатором, отработают. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Вопросов на прямую линию губернатора Псковской области поступило много, только малая часть прозвучала в эфире. По каждому обращению ведётся работа.

Женщина поинтересовалась, а положены ли ее мужу, который прошел лечение в ковид-центре и был выписан на долечивание, бесплатные лекарства.

Сотрудники комитета по здравоохранению области с обратившейся созвонились. Сейчас решается вопрос о необходимости проведения контрольного КТ, дальнейшего диспансерного наблюдения и проведения необходимых реабилитационных мероприятий.