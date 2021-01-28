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Общество / Здоровье

За три года в Псковскую область поступили 150 машин скорой помощи

28 января 2021 года, 19:55

За три года в Псковскую область поступили 150 машин скорой помощи. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о том, что скорая помощь не едет на вызовы не связанные с коронавирусом.

«С машинами все в порядке, - отметил он. - Есть и запас, можно взять машину на подмену. За три года регион получил 150 новых машин, а это существенное обновление парка.

При этом губернатор отметил, что нагрузка на бригады до сих пор остается серьезной, не всегда успеют они отработать вызовы.

«Но такого все равно не должно быть, в ручном режиме мы всегда с такими случаями разбираемся», - сказал он, добавил, что сегодня серьезных проблем в этом вопросе нет. 

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