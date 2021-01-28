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Экономика / ЖКХ

В 2022 году в Порхов придет чистая вода

28 января 2021 года, 19:39

В 2022 году в Порхов придет чистая вода, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире ГТРК «Псков», отвечая на вопрос жителя муниципалитета по «горячей линии».

Глава региона отметил, что проблема с качеством воды — общая для всех районов и населенных пунктов области. «В прошлом году вместе с администрацией Порховского района мы провели большую работу в этом направлении», - рассказал Михаил Ведерников. По его словам, на решение проблемы из средств нацпроекта «Чистая вода» будет выделено 259 миллионов рублей. Работы начнутся уже в этом году.

«В 2022 году работы будут закончены и жители смогут оценить качество воды», - заверил губернатор.

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