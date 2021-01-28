Вводить ковид-паспорта в Псковской области не будут. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Единственный легитимный официальный документ, который в данном случае выдается – это сертификат о прививках, - сказал он. – Других нет и быть не должно».

Губернатор предположил, что ковид-паспорта призваны мотивировать жителей регионов пройти вакцинацию. Псковской области, которая держит хорошие темпы по вакцинации, эта мера не требуется.

«Да и не правильно делить людей по такому принципу», - сказал глава региона.