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Общество / Экология

Синоптики рассказали, какая погода ждёт Псковскую область в феврале

28 января 2021 года, 18:02

В феврале Псковскую область ждет неустойчивая погода с осадками, которые в некоторые дни будут превышать норму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт Псковскую область в феврале

Так, месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы. А вот температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже средних значений.

Днем температура ожидается в пределах -9…-4 градусов, ночью - от -12 до -7. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до -3…0 градусов днем и опуститься до -20…-15 градусов ночью.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.

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