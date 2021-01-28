Синоптики рассказали, какая погода ждёт Псковскую область в феврале

В феврале Псковскую область ждет неустойчивая погода с осадками, которые в некоторые дни будут превышать норму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, месячная сумма осадков ожидается 100-140 % от нормы. А вот температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже средних значений.

Днем температура ожидается в пределах -9…-4 градусов, ночью - от -12 до -7. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до -3…0 градусов днем и опуститься до -20…-15 градусов ночью.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.