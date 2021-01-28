УМВД по Псковской области заняло второе место в СЗФО по раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений УМВД России по Псковской области составляет 62% — это 2-е место в СЗФО, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Как отметил глава губернатор Михаил Ведерников в ходе расширенного заседания коллегии УМВД 28 января, этот показатель доказывает высокую эффективность работы ведомства, даже несмотря на сокращение штата и новые вызовы. Также он подчеркнул, что результат раскрываемости преступлений в регионе на 10 % выше среднего по стране.

Губернатор поблагодарил личный состав Управления за сложную и ответственную работу. «2020 год для всех нас был особенно непростым. Тем не менее вы достойно ответили на все вызовы. Хочу отдельно подчеркнуть вашу роль в противодействии новой коронавирусной инфекции. Уже почти год вы помогаете обеспечивать соблюдение противовирусных регламентов в общественных местах, инспектируете предприятия и организации, транспорт и вокзалы. Мы, в свою очередь, оперативно оказывали всю необходимую поддержку в части оснащения средствами индивидуальной защиты и своевременного тестирования», — сказал Михаил Ведерников.

Также он акцентировал внимание на росте телефонного и интернет-мошенничества, которые активизировались во время самоизоляции. «Вы снова доказали готовность отвечать на вызовы современности и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям», — отметил глава региона. Приоритетной задачей на текущий год Михаил Ведерников назвал обеспечение безопасности на дорогах. В частности, речь шла о работе по снижению числа ДТП. «Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности на наших дорогах. Усиливается видеонаблюдение, меняется разметка и добавляются новые знаки на наиболее сложных участках, ведется профилактическая работа с населением», — подчеркнул губернатор и заверил, что администрация региона окажет всю необходимую помощь и содействие.

Начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, в свою очередь, поблагодарил руководство администрации региона за совместную работу. Он отметил, что сотрудники ведомства достигли положительной динамики по целому ряду направлений. Так, региональное ведомство заняло второе место в России по доверию граждан к органам внутренних дел и по оценке гражданами эффективности работы. Кроме того, улучшена эффективность раскрытия убийств, грабежей, разбоев, преступлений экономической направленности и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. «Благодаря слаженной работе раскрыт ряд резонансных преступлений. По общей раскрываемости региональное Управление МВД находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе, а по тяжким и особенно тяжким преступлениям — на первом месте в федеральном округе», — подчеркнул руководитель Управления.