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Общество / Здоровье

Почти 1800 человек привились от коронавируса в Псковской области

28 января 2021 года, 17:26

1 тыс. 797 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Для прививки используется препарат «ГамКовидВак», который вводится пациентам в два этапа. 

Почти 1800 человек привились от коронавируса в Псковской области

В медучреждения Псковской области ранее поступило более 3 тысяч доз вакцины. Еще 5 тысяч 400 доз доставили в регион 27 января.

Как уточнил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, вакцину отправят в поликлиники Пскова, Великих Лук, а также в 17 межрайонных больниц и филиалов.

На сегодняшний день точки вакцинации от коронавируса работают в Пскове в поликлиниках № 1, 2 и 3, в поликлинике №1 в Великих Луках, а также в поликлиниках Бежаницкого, Невельского, Островского, Псковского, Порховского и Себежского районов. 

В ближайшее время возможность привиться также появится в Идрице (Себежский район), Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Печорском районах.

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