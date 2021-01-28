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Общество / Коммуналка

Порядка 16 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова этой зимой

28 января 2021 года, 16:53

Порядка 16 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова этой зимой, сообщила заместитель главы администрации города Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 28 января.

Порядка 16 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова этой зимой

Согласно контракту, организация «Стройсистема» должна принять на полигон в Ваулиных Горах в Псковском районе 33 тысячи кубометров снега. «Если будут снегопады, нам, вероятно, данного контракта будет недостаточно. Соответственно, будем заключать следующий», – подчеркнула Жгут.

Кроме того, замглавы администрации Пскова рассказала, что в контрактах на уборку города подробно прописано, что делать подрядчику. «Когда идёт снег, его убирать не надо», – отметила Елена Жгут. После окончания снегопада первую и вторую категорию улиц, где ходят автобусы, необходимо очистить в течение четырёх – шести часов. Далее подрядчик обязан приступить к уборке тротуаров. 

При этом на полигон снег вывозят только на следующие сутки.

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