Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Администрация Пскова недовольна уборкой парков и скверов города

28 января 2021 года, 16:43

Администрация Пскова недовольна уборкой парков и скверов города от снега и льда, сообщила заместитель главы администрации Елена Жгут в эфире ПАИ-live 28 января.

Администрация Пскова недовольна уборкой парков и скверов города

Фото Псковского агентства информации

«Дело в том, что парки и скверы убирают подрядчики, которые получили контракты в конце года, не те, с которыми мы давно работаем. Они недостаточно ответственно отнеслись к качеству посыпки. Это, в первую очередь, наше упущение», – отметила Елена Жгут и добавила, что в новогодние праздники администрация ослабила контроль за уборкой города.

Однако, сразу после каникул состоялась встреча с подрядчиками, где муниципальные власти выдвинули свои требования. Проверить выполнение контракта можно уже сейчас: на текущей неделе ожидаются снегопады и гололед. «Будем более ответственно контролировать выполнение работ. Конец этой недели – начало следующей покажет, удалось ли нам исправить ситуацию, которая сложилась в начале года», – подчеркнула гостья эфира. 

Также она заметила, что все жалобы псковичей городская администрация видит. Много нареканий было с сайта администрации города, сайта управления городского хозяйства, а также из соцсетей, ЦУРа и Instagram губернатора. 

«Всё попадает к нам по подведомственности, и мы уже начинаем разбираться с проблемой и готовить ответ заявителю», – поделилась замглавы администрации Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский губернатор назвал три главных достижения 2020 года
Названы новые сроки сдачи кампуса ПсковГУ
Авиакомпания «Скол» готова запустить авиарейсы «Псков-Минск» после снятия коронавирусных ограничений
В Псковской областной инфекционной больнице будет работать call –центр
За три года в Псковскую область поступили 150 машин скорой помощи
Губернатор прокомментировал опасения жителей Опочецкого района по строительству свинокомплекса
В 2022 году в Порхов придет чистая вода
Вводить ковид-паспорта в Псковской области не будут
Михаил Ведерников: 2020 год был результативным

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь