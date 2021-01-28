Администрация Пскова недовольна уборкой парков и скверов города

«Дело в том, что парки и скверы убирают подрядчики, которые получили контракты в конце года, не те, с которыми мы давно работаем. Они недостаточно ответственно отнеслись к качеству посыпки. Это, в первую очередь, наше упущение», – отметила Елена Жгут и добавила, что в новогодние праздники администрация ослабила контроль за уборкой города.

Однако, сразу после каникул состоялась встреча с подрядчиками, где муниципальные власти выдвинули свои требования. Проверить выполнение контракта можно уже сейчас: на текущей неделе ожидаются снегопады и гололед. «Будем более ответственно контролировать выполнение работ. Конец этой недели – начало следующей покажет, удалось ли нам исправить ситуацию, которая сложилась в начале года», – подчеркнула гостья эфира.

Также она заметила, что все жалобы псковичей городская администрация видит. Много нареканий было с сайта администрации города, сайта управления городского хозяйства, а также из соцсетей, ЦУРа и Instagram губернатора.

«Всё попадает к нам по подведомственности, и мы уже начинаем разбираться с проблемой и готовить ответ заявителю», – поделилась замглавы администрации Пскова.