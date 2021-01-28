Правительство РФ призывает региональные власти с серьезностью относиться к вопросам цифровой транформации

Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране.

В России в рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления в течение года выстраивалась системная работа в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. Руководителям цифровой трансформации изначально были представлены четкие и понятные критерии оценки их работы. Среди них - исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства.

По итогам 2020 года на федеральном уровне был подготовлен рейтинг цифровой трансформации министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего.

«Это объективная картина. В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям... Из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения», – пояснил Чернышенко.

Среди лидеров рейтинга - Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

Напомним, что по поручению Президента Владимира Путина до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте РФ были определены руководители цифровой трансформации (РЦТ). Из задачами стали перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе.