Юлия Пересильд станет гостьей телепрограммы «Квартирник НТВ у Маргулиса»

«В этот раз на нашем «Квартирнике» выступит совершенно в другом качестве прекрасная Юлия Пересильд. Она будет петь, представлять музыкантов и в общем делать то, что она обычно не делает. И большой кайф всего этого в том, что Юля сама набрала себе людей, с которыми ей приятно выступать», – отметил ведущий Евгений Маргулис.

Вместе с актрисой выступят известные российские группы «Рекорд Оркестр», Zero People, CrossroadZ и «Ундервуд». В эфире музыкальной телепрограммы Юлия Пересильд расскажет, как познакомилась с музыкантами. Также уроженка Пскова поделится со зрителями интересными историями из своего детства, первых гастролей и съемок.

Передачу «Квартирник НТВ у Маргулиса» с участием Юлии Пересильд покажут 30 января в 00:20