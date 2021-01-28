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Экономика / Инвестиции

С апреля в Псковской области заработает новый механизм сопровождения инвестпроектов

28 января 2021 года, 15:50

С 1 апреля в Псковской области вступит в силу новый механизм сопровождения инвестиционных проектов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующие изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» парламентарии внесли на 54-й сессии, которая прошла 28 января.

Так, новый механизм сопровождения, построенный на принципе «одного окна», призван повысить эффективность взаимодействия органов госвласти и субъектов инвестиционной деятельности.

Кроме того, совет по инвестициям в Псковской области объединится с инвестиционной комиссией администрации Псковской области. Новая структура сможет самостоятельно принимать решения об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки.

Псковские парламентарии поддержали и снижение порога объёма планируемых инвестиций по проекту со 100 до 50 млн рублей. Соответствующие льготы предоставлены для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области. Обязательными условиями для получения государственной поддержки являются создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и соответствие всем необходимым требованиям.

Ранее заключенные инвестиционные соглашения будут действовать до срока их окончания.

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