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Общество

Депутаты одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова

28 января 2021 года, 15:00

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Пскова. Соответствующее постановление принято на 54-й сессии, которая прошла 28 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Предложение исполнительной власти о создании лесопаркового зеленого пояса рассмотрели в региональном парламенте по инициативе Общественной палаты области. Юридическая процедура прошла согласно всем нормам федерального законодательства.

Общая площадь зеленого пояса составляет 593 гектара. Эта территория имеет ограниченный режим природопользования и проходит по границам Псковского участкового лесничества КУ «Псковское лесничество», примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Большая часть ЛЗП занимают сосновые насаждения.

Также здесь нет отходов производства и потребления, объектов капитального и незавершённого строительства, а также тут отсутствуют земельные участки, предоставленные под строительство или зарезервированные для государственных и муниципальных нужд. В отношении этой территории нет заключённых договоров о развитии застроенной территории или о её комплексном освоении.

Создание зеленого пояса образовало замкнутую экологическую систему вокруг города, которая будет очищать воздух от загрязнений, поглощать излишки воды, а также обеспечивать местообитание для растений и животных.

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