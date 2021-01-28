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Происшествия

Спасатели помогли заблудившимся на льду Чудского озера рыбакам найти берег

28 января 2021 года, 14:42

Спасатели помогли заблудившимся на льду Чудского озера рыбакам найти берег, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи двум мужчинам 33-х и 69-и лет, которые потерялись на льду Чудского озера, поступила от дежурного ОМВД России по Гдовскому району 27 января в 18:55. Рыбаки заблудились в районе деревни Доможирка Гдовского района. Они не смогли определить свое местоположение из-за наступившей темноты. В условиях ограниченной видимости и близости пограничной зоны мужчины решили позвонить в спецслужбу.

На поиски направили дежурно-спасательную группу поисково-спасательного отряда города Гдов. Специалисты прибыли к предполагаемому месту нахождения рыбаков и развернули там световую башню. Кроме того, спасатели начали запускать сигнальные ракеты.

Именно на эти сигналы сориентировались рыбаки. Потерявшиеся были выведены на берег в 21:55.

Региональное управление МЧС напоминает псковичам, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо зарядить мобильный телефон и предупредить о своем маршруте близких. «При первых признаках ухудшения погоды быстро направляйтесь к берегу, не стремясь «доловить еще чуть-чуть». Помните: ваша жизнь дороже любого улова!» - говорится в сообщении. 

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