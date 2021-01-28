Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответит на вопросы псковичей в прямом эфире на телеканале «Россия-24», сообщили «Псковской правде» в администрации региона.

«Прямая линия» состоится 28 января в 19:00. Трансляция будет вестись на «Радио России», радио «Маяк», в социальных сетях, а также на интернет-платформах Псковского агентства информации.

Глава региона ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания, дорожной сети, транспорта, образования и культуры. Спросить его можно по телефону или через социальные сети.

«Прямая линия» с участием губернатора проводится в Псковской области уже четвертый раз. Ранее в регионе была открыта горячая линия по приему вопросов от населения Псковской области.