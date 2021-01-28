Коронавирус забрал жизнь еще одного псковича, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Число погибших от коронавируса достигло 128 человек.

Как уточнил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, все еще продолжают приходить отчеты по умершим в пик заболевания. В статистику, которая была опубликована 26 января, также добавилось три летальных исхода.

По состоянию на 27 января, подтвердилось 136 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 выявили у 29 тыс. 7 человек.

При этом уже несколько дней количество выздоровевших превышает число заболевших. Так, за сутки 27 января поправились 234 жителя Псковской области. Всего излечились 16 тыс. 982 человека.