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Общество / Здоровье

Коронавирус забрал жизнь еще одного псковича

28 января 2021 года, 13:32

Коронавирус забрал жизнь еще одного псковича, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Число погибших от коронавируса достигло 128 человек.

Как уточнил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, все еще продолжают приходить отчеты по умершим в пик заболевания. В статистику, которая была опубликована 26 января, также добавилось три летальных исхода.

По состоянию на 27 января,  подтвердилось 136 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 выявили у 29 тыс. 7 человек. 

При этом уже несколько дней количество выздоровевших превышает число заболевших. Так, за сутки 27 января поправились 234 жителя Псковской области. Всего излечились 16 тыс. 982 человека.

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