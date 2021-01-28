В программе модернизации электрохозяйства Псковской области учтены пожелания глав районов

Целевая программа модернизации и реновации энергетического комплекса Псковской области откорректирована в соответствии с пожеланиями глав районов региона. Об этом сообщил руководитель псковского филиала энергосетевой компании Александр Михайлов на сессии Псковского областного Собрания 28 января, где он выступал с докладом в рамках парламентского часа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Михайлов отметил, что программа была готова и направлена на согласования осенью прошлого года, однако 4 января после совещания энергетиков с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было принято решение о корректировке документа до 29 января.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов отметил, что сейчас программа находится на согласовании у глав районов и 1 февраля она будет представлена.

Александр Михайлов добавил, что программа предполагает реконструкцию подстанций, замену воздушных линий и опор, приобретение техники.

Отмечалось, что модернизация электросетевого хозяйства требуются значительные вложения и не может быть проведена за счёт тарифных решений. В этой связи Александр Михайлов обратился к депутатам с просьбой подключится к решению вопроса финансирования.