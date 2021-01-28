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Общество

После прошедших циклонов псковским энергетикам пришлось заново строить некоторые электролинии

28 января 2021 года, 11:50

После трёх циклонов, которые прошли по Псковской области в конце декабря - начале января, энергетикам пришло заново построить некоторые линии электропередачи. Об этом рассказал руководитель псковского филиала электросетевой компании Александр Михайлов, выступая в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 28 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Михаилов напомнил, что по территории региона прошли друг за другом три неблагоприятных погодных явления, некоторые районы пострадали от них неоднократно. При этом он обратил внимание, что такое явление как ледяной дождь не циклично и сложно прогнозируемо. В результате в северных районах области ледяная корка на проводах достигла 45 миллиметров, а в южных районах — более 50. «Превышение нормативной стенки гололёда было в 2,5 раза», - подчеркнул Александр Михайлов.

По его словам, в результате под весом снега и льда были повалены 178 опор, энергетикам пришлось ликвидировать 1 тыс. 600 обрывов проводов.

Руководитель филиала энергокомпании отметил, что последний раз настолько серьёзные неблагоприятные погодные явления наблюдались в Псковской области в 2012 году и тогда на восстановление инфраструктуры ушло 18 дней.

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