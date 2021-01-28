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Общество

Автор идеи возведения крепости в Выбутах: Я строю не коттедж, а делаю историческое место

28 января 2021 года, 11:27

«Я строю не коттедж, не какой-то развлекательный центр. Я делаю историческое место, в которое можно будет приехать и действительно соприкоснуться с историей», - рассказал автор проекта исторического парка в Выбутах, псковский реконструктор Василий Мизгирев. Как сообщает «АиФ-Псков», идеи строительства на родине княгини Ольги крепости уже вызвала критику со стороны общественности и привлекла внимание регионального комитета по охране памятников.

Автор идеи возведения крепости в Выбутах: Я строю не коттедж, а делаю историческое место
Начало строительства крепости в Выбутах
Фото АиФ-Псков

Василий Мизгирев рассказал изданию, что идея строительства парка «Былины Древнего Пскова» на историческом месте пришла к нему еще несколько лет назад: «В Выбуты приезжает не так много народу. Там нечего смотреть, кроме храма. Если на тот же курган пальцем не показать, никто и не поймет, что это. Почему же не облагородить это место так, чтобы люди сюда приходили поклониться, отдать уважение этому месту? А что там делают? Костры жгут, делают все что угодно. Там по округе шашлыки, пьянки. И никому дела нет, сколько там мусора закидано!» 

Он намерен сделать под Псковом что-то похожее на парк «Киевская Русь», находящийся в районе сёл Копачов и Застугна, недалеко от столицы Украины: «Конечно, у них это сделано на 10 гектарах, более глобально, более масштабно. Но я взял за основу стилистику построения крепости. Поэтому все это будет бревенчатым, не из горбыля, как в некоторых местах делают. Я решил все строить основательно». 

«Музей под открытым небом - вот что это будет!» - отметил он.

Автор идеи возведения крепости в Выбутах: Я строю не коттедж, а делаю историческое место
«Прототип» псковской крепости — исторический парк под Киевом
Фото АиФ-Псков

Подробности о проекте и скандале, который вызвали планы построить в Выбутах «исторический парк», в статье «Свято место» на сайте «Аиф-Псков»>>>>

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