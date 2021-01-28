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Общество / Образование

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года» участвует псковский педагог Анастасия Димитриева

28 января 2021 года, 11:24

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» участвует преподаватель русского языка и литературы школы № 2 города Пскова Анастасия Димитриева. Конкурс проходит в Волгограде, участвуют в нём представители 85 регионов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года» участвует псковский педагог Анастасия Димитриева

Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

Анастасия Димитриева была победителем регионального этапа конкурса «Учитель Года 2020».

В рамках Всероссийского конкурса работают различные мастерские и круглые столы, в рамках которых педагоги знакомятся с опытом своих коллег.  Первый этап конкурса «Методическая мастерская» состоялся 25—27 января. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри определит пятёрку призеров конкурса.

«В Волгограде очень тепло встречают, чувствуется атмосфера праздника. Очень интересно знакомиться с учителями других регионов, обмениваться опытом, лучшими педагогическими практиками»,- заявила Анастасия Димитриева.

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