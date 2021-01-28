Во Всероссийском конкурсе «Учитель года» участвует псковский педагог Анастасия Димитриева

Во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» участвует преподаватель русского языка и литературы школы № 2 города Пскова Анастасия Димитриева . Конкурс проходит в Волгограде, участвуют в нём представители 85 регионов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Анастасия Димитриева была победителем регионального этапа конкурса «Учитель Года 2020».

В рамках Всероссийского конкурса работают различные мастерские и круглые столы, в рамках которых педагоги знакомятся с опытом своих коллег. Первый этап конкурса «Методическая мастерская» состоялся 25—27 января. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри определит пятёрку призеров конкурса.

«В Волгограде очень тепло встречают, чувствуется атмосфера праздника. Очень интересно знакомиться с учителями других регионов, обмениваться опытом, лучшими педагогическими практиками»,- заявила Анастасия Димитриева.