Елкин: Сокращения кондукторов в автопарке Пскова не будет

Сокращения кондукторов в автопарке Пскова не будет, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, переход на бескондукторную систему планируется, однако, массового увольнения работников он не предусматривает. Наоборот, на многих маршрутах города наблюдается нехватка специалистов и поэтому продолжается прием на работу и кондукторов, и водителей.

«Речь о переводе части маршрутов на бескондукторную систему, но это маршруты с низким пассажиропотоком – пригород, где-то в районах возможно и городские малонаселенные с точки зрения пассажиров маршруты», - рассказал Борис Елкин и подчеркнул, что некоторые пригородные автобусы Пскова уже выезжают без кондукторов. Плату у пассажиров принимают сами водители.

Председатель профильного комитета отметил, что для основных городских маршрутов эта система не подходит. «Водитель не сможет управлять транспортом и принимать плату у ста человек единовременно», - заключил он.