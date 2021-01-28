234 человека выздоровели после коронавируса за сутки в Псковской области

«Количество выздоровевших продолжает расти быстрее числа заболевших», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Так, за сутки 27 января после коронавируса выписались из медучреждений 234 жителя Псковской области. Общее число излечившихся от этого заболевания достигло 16 тыс. 982 человек.

При этом за минувшие сутки выявили 136 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших прибавилось в Пскове (всего 10 тыс. 557) — 44 человека. 15 инфицированных выявили в Псковском районе (всего 2 тыс. 466) и 14 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 344). По 11 человек заразились в Островском (всего 1 тыс. 379) и Себежском (всего 369) районах, по 8 — в Порховском (всего 919) и Опочецком (всего 883). 7 заболевших добавилось в Новосокольническом районе (всего 712). По 3 новых случая диагностировали в Невельском (всего 1 тыс. 185), Великолукском (всего 712) и Печорском (всего 566) районах. 2 человека заболели в Стругокрасненском районе (всего 263) и по 1 — в Гдовском (всего 342), Палкинском (всего 321), Дновском (всего 277), Куньинском (всего 252), Пустошкинском (всего 233), Пыталовском (всего 203) и Локнянском (всего 193) районах.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 29 тыс. 7 человек, 127 из них скончались.

«В двух оставшихся очагах дополнительных случаев не выявлено», - сообщил Михаил Ведерников. Речь идёт о вспышках коронавируса в Дедовичской районной больнице и Павском доме-интернате в Порховском районе.