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Общество / Здоровье

234 человека выздоровели после коронавируса за сутки в Псковской области

28 января 2021 года, 09:50

«Количество выздоровевших продолжает расти быстрее числа заболевших», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Так, за сутки 27 января после коронавируса выписались из медучреждений 234 жителя Псковской области. Общее число излечившихся от этого заболевания достигло 16 тыс. 982 человек.

234 человека выздоровели после коронавируса за сутки в Псковской области

При этом за минувшие сутки выявили 136 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших прибавилось в Пскове (всего 10 тыс. 557) — 44 человека. 15 инфицированных выявили в Псковском районе (всего 2 тыс. 466) и 14 — в Великих Луках (всего 5 тыс. 344). По 11 человек заразились в Островском (всего 1 тыс. 379) и Себежском (всего 369) районах, по 8 — в Порховском (всего 919) и Опочецком (всего 883). 7 заболевших добавилось в Новосокольническом районе (всего 712). По 3 новых случая диагностировали в Невельском (всего 1 тыс. 185), Великолукском (всего 712) и Печорском (всего 566) районах. 2 человека заболели в Стругокрасненском районе (всего 263) и по 1 — в Гдовском (всего 342), Палкинском (всего 321), Дновском (всего 277), Куньинском (всего 252), Пустошкинском (всего 233), Пыталовском (всего 203) и Локнянском (всего 193) районах.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 29 тыс. 7 человек, 127 из них скончались.

«В двух оставшихся очагах дополнительных случаев не выявлено», - сообщил Михаил Ведерников. Речь идёт о вспышках коронавируса в Дедовичской районной больнице и Павском доме-интернате в Порховском районе. 

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