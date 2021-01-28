Еще 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

Еще 5 тыс. 400 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 27 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Еще 5 тыс. 400 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 27 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Распределят её следующим образом: по 1 тыс. получат Псков и Великие Луки, по 200 доз –17 межрайонных больниц и филиалов», - подчеркнул глава региона.
Таким образом, пункты вакцинации откроются в Идрице, Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Печорском районах.
В настоящее время новая партия проходит регистрацию. В ближайшее время препараты будут доставлены в точки вакцинации.
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