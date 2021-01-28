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Общество / Здоровье

Еще 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

28 января 2021 года, 09:25

Еще 5 тыс. 400 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 27 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса получила Псковская область

«Распределят её следующим образом: по 1 тыс. получат Псков и Великие Луки, по 200 доз –17 межрайонных больниц и филиалов», - подчеркнул глава региона.

Таким образом, пункты вакцинации откроются в Идрице, Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Печорском районах.

В настоящее время новая партия проходит регистрацию. В ближайшее время препараты будут доставлены в точки вакцинации.

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Комментарии

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Бабулечка
09:57 28.01.2021

От какой вакцины пострадала великолукская учительница Трифонова Натальная Павловна 31 декабря 2020 года? Парализована с поражением легких. Об этом сообщила ПЛН в ночь на 28 января 2021 года, и объявлен сбор средств для её реабилитации за счет продажи её книг. Куда исчезло сообщение? Профсоюз работников образования выступил против принудительной вакцинации,. Тоже исчезло сообщение с этой же ленты.

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