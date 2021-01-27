Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 9 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, губернатор Михаил Ведерников внес изменения в региональный указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Дополнительный период оформления больничных листков для работающих лиц старшего возраста установлен на период с 30 января по 9 февраля.

Также сохраняются ограничения в работе предприятий общественного питания с 23.00 до 06.00. В ночное время может быть возобновлена работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание на вынос и доставка заказов. Однако в ночное время запрещено нахождение посетителей на предприятиях общепита.

Изменения вступают в силу 30 января 2021 года. Текст Указа размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.