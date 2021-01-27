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Общество

Михаил Ведерников поручил нарастить темпы строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках

27 января 2021 года, 23:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил предпринять максимальные усилия, чтобы нарастить темпы строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, возведение школы стало темой совещания главы региона с представителями региональных органов исполнительной власти и подрядной организации.

Губернатор отметил, что знает о договоренности с одной из компаний, которая дополнительно выйдет на субподряд, что позволит увеличить количество рабочих на объекте.

Главе региона рассказали, что работа ведется на всех блоках здания: на блоке «А», где трудятся более 10 каменщиков, в ближайшие недели планируется завершить кладку стен и начать обустройство кровли, на блоке «Б» идет возведение второго этажа. Подрядчик также планирует дополнительно привлечь на объект еще несколько бригад каменщиков.

На объекте работают представители управления капитального строительства Псковской области, которые обеспечивают оперативность согласования изменений, внесенных в проектную документацию, а также следят за качеством выполняемых работ. А с федеральными ведомствами ведется работа по выделению лимитов финансирования на текущий год.

Школа на 800 учеников на улице Заслонова в Великих Луках возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование».

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