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Экономика

Пять базовых станций сотовой связи поставят в 2021 году в районах Псковской области

27 января 2021 года, 22:11

Пять базовых станций сотовой связи  поставят в 2021 году в районах Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Станции позволят обеспечить жителей телефонной связью и интернетом. В 2020 году в области силами областной администрации, ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» были установлены базовая станция и две вышки сотовой связи.

Так, летом была установлена базовая станция вблизи деревень Ильинское и Влесно Красногородского района. По поручению Президента РФ в связи с обращением местной жительницы установлена вышка в деревне Искра Дновского района. Завершены работы по установке вышки в деревне Поляны Пушкиногорского района. С просьбой обеспечить деревню телефонной связью и интернетом к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница на личном приёме.

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