В Пскове в 6-й раз прошла акция «Хлеб той зимы». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке .

Для участников акции работало несколько интерактивных площадок. На одной из них можно было ознакомиться с продовольственными нормами по выдаче хлеба жителям блокадного Ленинграда, увидеть суточные порции продовольствия разных периодов осады города и самостоятельно заполнить продовольственную карточку. На второй площадке работала полевая почта, где участники мероприятия могли отправить открытку, выполненную в стиле военного времени, друзьям или родственникам.

На одной из открыток изображен легендарный псковский продовольственный обоз — первая партия продуктов от партизан в осажденный фашистскими войсками Ленинград.

По словам координатора акции «Хлеб той зимы», руководителя регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Екатерины Родиной, с каждым годом мероприятие привлекает все больше участников. «Каждый раз мы стараемся разнообразить ее, чтобы наши площадки были интересны, особенно молодому поколению», — отметила она.

Акция «Хлеб той зимы» прошла также в нескольких районах Псковской области.