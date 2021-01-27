Михаил Ведерников поручил применить дизайн-код Пскова к Псковскому району

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил применить дизайн-код Пскова к населенным пунктам Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на рабочем совещании 27 января.

По словам главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, дизайн-код — это свод правил визуального восприятия городской среды. А так как Псков и Псковский район образуют единую агломерацию, необходимо использовать и единый дизайн-код.

Губернатор поддержал данное предложение и напомнил, что в Пскове проводится большая работа по приведению внешнего вида города в порядок. В частности, активно идет борьба с несанкционированной наружной рекламой. «Хочу администрацию города в этом плане поблагодарить. Александр Николаевич, поделитесь опытом с районом, какая работа была проведена, как сейчас эти нормы применяются на практике», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к руководителю городской администрации Александру Братчикову, и поручил создать рабочую группу, которая обеспечит проработку единого дизайн-кода Пскова и Псковского района с учетом специфики последнего.

Кроме того, участники обсудили соблюдение в этих муниципальных образованиях градостроительных регламентов. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо создать инженерную и социальную инфраструктуры для нового жилищного строительства. «Также не должно быть перегрузки инфраструктуры в существующих микрорайонах. Проводится точечная застройка, а как людям потом жить — в сад ребенка не отвести, в магазин не проехать. Мы с парковочными местами сейчас приняли новые нормативы, это будет препятствовать таким ситуациям»,- отметил он.

Далее, в ходе рассмотрения опыта комплексного жилищного строительства Псковской области и других субъектов, губернатор поручил синхронизировать планы муниципальных образований по строительству инженерной и социальной инфраструктуры, а также активнее взаимодействовать с инвесторами в вопросе повышения социальной ответственности застройщиков.

С докладом выступил председатель регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. По его мнению, Псков ограничен в своем развитии существующими границами, а социальные учреждения из-за этого перегружены. Поэтому необходимо искать внутренние ресурсы. Например, за счет реновации аварийных зданий или использования заброшенных территорий.

Михаил Ведерников поручил проработать и подготовить потенциальные площадки, которые могут подойти для строительства социальных объектов и жилых домов.