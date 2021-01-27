Приз конкурса #ВсеВПсков-2020 за лучшее селфи получила шестиклассница Плюсской школы

О победе в конкурсе Полина узнала из сообщества районной газеты в соцсети «ВКонтакте». По словам девочки, это сообщение стало для неё большой неожиданностью.

Юная победительница поблагодарила организаторов за приятный сюрприз и отметила, что, несмотря на то, что прошло время, но у неё ещё свежи впечатления от поездки. Особенно ей запомнилось закулисье Псковского академического театра имени А.С.Пушкина, в котором раньше доводилось бывать на спектаклях.

Как рассказала классный руководитель девочки Галина Зубко, Полина воспитывается в многодетной семье, учится на «4» и «5» и занимает призовые места на школьных олимпиадах. «Жизненная позиция девочки — быть активной во всём, поэтому принимает участие во всех классных и общешкольных мероприятиях. Хватает у неё времени и на музыкальную школу, где учится играть на скрипке. Поэтому Полина была награждена вместе с другими школьниками поездкой на экскурсию «Серебряное ожерелье. Псков». Мы очень рады, что Полина и здесь проявила свою активность и в результате заслужила награду», - отметила классный руководитель.

Напомним, что «Псковская правда» и бюро путешествий «Континент» подвели итоги конкурса #ВсеВПсков, участниками которого стали школьники, посетившие этой осенью Псков в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году Псковская область в четвертый раз стала участником федеральной программы детского туризма. В отличие от трех предыдущих лет, в этом году из-за эпидемиологической ситуации участниками проекта стали дети из районов Псковской области. Школьники отправились по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье» и в рамках двухдневных туров они посетили Псков, Изборск и Печоры.

В проекте приняли участие почти все районы Псковской области. На экскурсиях побывало больше тысячи школьников. И каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВсеВПсков. Бюро путешествий «Континент», являющееся региональным координатором федеральной программы детского туризма, предложило юным туристам прислать в редакцию «Псковской правды» эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе.