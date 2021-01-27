Еще 10 пунктов вакцинации от коронавируса откроются в Псковской области в ближайшее время, сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по здравоохранению.

Новое холодильное оборудование уже поставлено. В настоящее время оно развозится по организациям, отметили в профильном комитете.

Сейчас привиться можно в 1,2 и 3 поликлиниках Пскова, в поликлинике №1 в Великих Луках, а также в поликлиниках Бежаницкого, Невельского, Островского, Псковского, Порховского и Себежского районов.

На 27 января от коронавируса привиты около 2 тысяч жителей Псковской области.