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Недвижимость / Строительство

Михаил Ведерников поручил контролировать темпы строительства соцгородка в Пскове

27 января 2021 года, 17:42

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову контролировать темпы строительства социального городка в Псков. Речь об этом шла на совещании с профильными специалистами 27 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. 

Михаил Ведерников поручил контролировать темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Сергея Грахова, строительство социального городка значительно замедлилось из-за нехватки специалистов. «Это в дальнейшем может негативно сказаться на своевременности сдачи объекта в срок, который предусмотрен контрактом», — подчеркнул он.

Задержка в строительстве связана с необходимостью доработки первоначального проекта, отметил председатель профильного комитета. Скорректированный документ в настоящее время проходит заключительную стадию госэкспертизы. Скоро его передадут подрядчику и работы будут продолжены.

«Как только обновленный проект будет согласован, и нам будут понятны все измененные технические решения для проведения тех или иных видов работ, мы увеличим число рабочих до 70 человек и покажем достойные темпы строительства», — заверил представитель подрядной организации Дмитрий Назаров.

«Достаточно отговорок. Хочу увидеть динамику работ на объекте», — ответил глава региона.

Строительство специализированного комплекса социальный городок в Пскове ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография». 

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