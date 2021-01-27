В третий раз коммунисты выдвинули на пост главы Порховского района Александра Сергеева

Процедура прошла в соответствии с Уставом КПРФ и «Избирательным Кодексом Псковской области». На заседании комитета присутствовали второй секретарь Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов и юрист Александр Ефимов.

Александр Нилович Сергеев родился 1 марта 1952 года в деревне Созыкино Невельского района Псковской области. Он получил среднее профессиональное образование. В настоящее время кандидат живет в деревне Полоное Порховского района.

Ранее Александр Сергеев уже дважды выдвигался на пост главы Порховского района. В 2012 году он набрал 4,02% (5 место), а в 2017 году — 28,51% (2 место). Оба раза выборы выиграл Виктор Степанов с результатами 39,6% и 50,44% голосов соответственно.

Выборы главы Порховского района проводятся в связи со смертью занимавшего этот пост Виктора Степанова. Он скончался 18 декабря в возрасте 62 лет. В настоящее время исполняет полномочия главы района Ольга Иванова.

Выборы назначены на 11 апреля.